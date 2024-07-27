Церковно-народный праздник 28 июля 2024 года: приметы и традиции

Церковно-народный праздник, отмечаемый 28 июля, наполнен глубокими традициями и приметами. В этот день православные верующие чтут память святого равноапостольного князя Владимира, крестившего Киевскую Русь.
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