Миллиарды в обмен на медали: МОК разрешил побеждать на Олимпиаде только США

До открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, от которых самым бесцеремонным и наглым образом вопреки самому духу олимпийского движения отстранили сборные России и Белоруссии, осталось менее ста дней.
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