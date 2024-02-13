Reuters сообщило о призыве Франции прекратить огонь между Ливаном и Израилем

Франция направила Ливану предложение, которое призвано прекратить боевые действия на ливано-израильской границе, урегулировать территориальные споры, а также не допустить выхода конфликта «из-под контроля».
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