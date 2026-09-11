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На юге Ливана произошло землетрясение после подрыва тоннеля «Хезболлы»

На юге Ливана произошло землетрясение после подрыва тоннеля «Хезболлы»

На юге Ливана зафиксировано сейсмическое событие, эквивалентное землетрясению магнитудой 4,1. Оно произошло примерно в то же время, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвала подземную инфраструктуру движения «Хезболла».

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