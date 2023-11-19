Гарри и Меган выразили согласие провести Рождество с королевской семьей

Проблема лишь в том, что пока они не получили приглашение от короля Чарльза Фото: I-Images/Keystone Press Отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей продолжают оставаться одной из самых обсуждаемых тем.
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