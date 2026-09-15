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Мнение: «БРИКС не собирается позиционировать себя как альтернативу ООН», – Александр Королев

Мнение: «БРИКС не собирается позиционировать себя как альтернативу ООН», – Александр Королев

Заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Александр Королев в программе «Мнение» прокомментировал итоги завершившегося в Нью-Дели саммита БРИКС.

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