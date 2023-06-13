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Охлобыстин: Михаил Ефремов хотел пойти добровольцем в зону СВО, но ему отказали по состоянию здоровья

Актер Михаил Ефремов заявил о желании пойти в зону спецоперации добровольцем, однако получил отказ из-за плохого состояния здоровья.

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