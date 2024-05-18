На Украине заявили, что отказ БРИКС от участия обесценит конференцию в Швейцарии

Global Look Press/Maksim Konstantinov Если крупнейшие страны БРИКС – Китай, Бразилия и ЮАР – не будут участвовать в конференции в Швейцарии по вопросу урегулирования ситуации на Украине, то мероприятие потеряет смысл.
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