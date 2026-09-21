Определение дислексии впервые серьёзно обновили спустя двадцать лет

В октябре 2025 года совет директоров Международной ассоциации дислексии (IDA) утвердил обновлённое определение дислексии — первое со времени принятия прежней версии в 2002 году.
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