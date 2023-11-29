Жизнь в небольшом и/или мобильном доме подальше от суеты городских улиц таит много сложностей, но то, что она дарит большую свободу как в финансовом отношении, так и в выборе места жительства – это плюс.
Маленькие домики для полноценной жизни вдали от суетливого мира
Комментарии
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АК
Александр Киевская Русь
И что делать в таком доме вдали от цивилизации? Света нет, водопровода тоже, с продуктами вечная проблема, в туалет бежи на улицу, что очень неприятно зимой. И полное отсутствие социума! Это для нелюдимов!
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
Это для ЧЕЛОВЕКОВ ! А люди , как стада , в городах обитают , где их пасут и стригут ... !
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13 час.
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