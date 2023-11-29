Маленькие домики для полноценной жизни вдали от суетливого мира

АК

Александр Киевская Русь

И что делать в таком доме вдали от цивилизации? Света нет, водопровода тоже, с продуктами вечная проблема, в туалет бежи на улицу, что очень неприятно зимой. И полное отсутствие социума! Это для нелюдимов!