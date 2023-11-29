Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 115 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Zoia Goldshtab
    А что? Офисные квартиры лучше?? Никакого уюта и домашности!!!!!Почему вместитель...
  • Сергей Дмитриев
    ...Монотонная прямолинейная угловатость напрягает глаза, заточенные на изменения.Органичности большой дифцЫт и разноо...Современные японс...
  • sylpfide sylpfide
    Все красиво, только один вопрос возникает: "В каких домах такие шикарные ванные и туалетные комнаты, в которых хоть п...Модная плитка 202...

Маленькие домики для полноценной жизни вдали от суетливого мира

Маленькие домики для полноценной жизни вдали от суетливого мира

Жизнь в небольшом и/или мобильном доме подальше от суеты городских улиц таит много сложностей, но то, что она дарит большую свободу как в финансовом отношении, так и в выборе места жительства – это плюс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АК
Александр Киевская Русь
И что делать в таком доме   вдали от цивилизации?  Света нет, водопровода тоже,  с продуктами вечная проблема, в туалет бежи на улицу,  что очень неприятно зимой. И полное отсутствие социума!  Это для нелюдимов!
Ответить
17 час.
МГ
Малик Гумеров
Это для  ЧЕЛОВЕКОВ !     А люди , как стада , в городах обитают , где их  пасут  и стригут ... !
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх