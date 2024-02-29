Медведева ушла с шоу Бузовой, когда в эфире случился скандал

Седьмой выпуск телешоу “Это нормально?” на канале ТНТ не обошелся без скандала – два именитых участника покинули студию во время прямого эфира – певец с псевдонимом Шура и знаменитая фигуристка Евгения Медведева, которая была членом команды женщин.