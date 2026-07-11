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В стволе мозга нашли нейроны, которые удерживают тревогу несколько дней

В стволе мозга нашли нейроны, которые удерживают тревогу несколько дней

Научное сообщество всегда считало, что за такие сложные поведенческие реакции, как страх и тревожность, ответственны исключительно высшие центры головного мозга — в частности, кора больших полушарий и лимбическая система.

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