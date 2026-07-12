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Zero Hedge

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James Carville Has Major Freakout Over The Socialist Wing Of The Party

James Carville Has Major Freakout Over The Socialist Wing Of The Party

James Carville Has Major Freakout Over The Socialist Wing Of The Party James Carville thinks Democrats are making the same mistake that helped elect Donald Trump in 2016 - and he says they're doing it all over again.

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