James Carville Has Major Freakout Over The Socialist Wing Of The Party James Carville thinks Democrats are making the same mistake that helped elect Donald Trump in 2016 - and he says they're doing it all over again.
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