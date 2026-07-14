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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Поставка бахил для больницы Барнаула обернулась черным списком для подрядчика

Поставка бахил для больницы Барнаула обернулась черным списком для подрядчика

Для компании это далеко не первый подобный случай Компания из Ленинградской области лишилась права участвовать в государственных закупках на два года после срыва поставки медицинских изделий для барнаульской больницы.

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