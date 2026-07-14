Поставка бахил для больницы Барнаула обернулась черным списком для подрядчика

Для компании это далеко не первый подобный случай Компания из Ленинградской области лишилась права участвовать в государственных закупках на два года после срыва поставки медицинских изделий для барнаульской больницы.
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