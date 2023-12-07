Проект «Зима в Подмосковье» стартовал в Дмитровском округе

Новогодний сезон проекта «Зима в Подмосковье» открыли на территории Дмитровского округа. В парках и на главных улицах подключили праздничную иллюминацию, установили елки, а также открыли почту Деда Мороза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии