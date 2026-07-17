Екатерина Волкова показала редкие фото повзрослевшей дочери, рождённой в отношениях актрисы с Эдуардом Лимоновым

52-летняя актриса Екатерина Волкова поделилась архивными фото дочери Александры в честь её 18-летия."Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Дорогая моя любимая доченька, я желаю тебе огромного счастья, воли, упорства для достижения своих целей, желаю настоящих друзей, которые будут смотреть с тобой в одну сторону, сторону света, добра, любви, взаимоуважения и понимания.
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