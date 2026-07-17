SPLETNIK
ГЛАВНАЯХРОНИКАМОДАКРАСОТАКИНОСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPLETNIK

579 подписчиков

Екатерина Волкова показала редкие фото повзрослевшей дочери, рождённой в отношениях актрисы с Эдуардом Лимоновым

Екатерина Волкова показала редкие фото повзрослевшей дочери, рождённой в отношениях актрисы с Эдуардом Лимоновым

52-летняя актриса Екатерина Волкова поделилась архивными фото дочери Александры в честь её 18-летия."Сегодня тебе 18 лет — совершеннолетие! Дорогая моя любимая доченька, я желаю тебе огромного счастья, воли, упорства для достижения своих целей, желаю настоящих друзей, которые будут смотреть с тобой в одну сторону, сторону света, добра, любви, взаимоуважения и понимания.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии