Yeni Şafak: США вооружают РПК в районах, где ВС Турции собираются провести наземную операцию

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Рабочую партию Курдистана (РПК, запрещена в Турции), возобновив патрулирование с боевиками на севере Сирии и снабжая их оружием в районах, где турецкие вооруженные силы собираются проводить наземную операцию, сообщила в четверг газета Yeni Şafak со ссылкой на источники в органах безопасности.
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