В Ярославской области сотрудниками наркоконтроля из незаконного оборота изъято порядка 3 кг наркотических средств

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России в Ярославском районе на 253-м км автодороги М-8 «Холмогоры» остановлен автомобиль «Фольксваген» под управлением 50-летнего мужчины.