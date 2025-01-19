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Закон, порядок, государство

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В Ярославской области сотрудниками наркоконтроля из незаконного оборота изъято порядка 3 кг наркотических средств

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления наркоконтроля УМВД России по Ярославской области совместно с коллегами из ГУНК МВД России в Ярославском районе на 253-м км автодороги М-8 «Холмогоры» остановлен автомобиль «Фольксваген» под управлением 50-летнего мужчины.

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