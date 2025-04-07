Секреты образов политиков: почему Сталин просил ретушировать его фото

РИА Новости Ученые двух американских университетов, Принстонского и Карнеги – Меллона, провели эксперименты, опросы, тесты и в итоге "собрали" изображения идеальных политиков – тех, кто вызывает наибольшее доверие у людей.
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