Стоматолог назвала пять портящих здоровье зубов привычек

Чтобы зубы оставались здоровыми и красивыми, важно не только соблюдать гигиену и посещать стоматолога, но и контролировать свои привычки, так как некоторые из них оказывают негативное влияние на здоровье полости рта.
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