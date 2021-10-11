ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСталин был прав! С каждым пунктом падения курса рубля все больше понимания – Сталин был прав. «А в чем прав?» – спрашивают меня в интернете.Вернуться к статье289НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ДжиоевСталин был, есть и будет великим созидателем всех времен и эпох!!! При сравнении сегодняшних реалии с его эпохой-это две противоположности. Его эпоха созидания, прироста населения и побед как в эконимике, так и в войне. Сегодня -эта эпоха обнищания, угасания эконимки и вымирания населения. То, что нам досталось от эпохи Сталина сегодня уже 30 лет проедаем и максимум этого хватить еще на 30 лет, а далее никто уже не сможет предугадать судьбу России. При продолжении действия сегодняшней системы власти-это угасание и смерть России как таковой.AAAleks AdА вот с этим - "...это угасание и смерть России как таковой." - позвольте не согласится, даже Гоголь с Вами не согласен...Владимир EвтушенкоК сожалению, Россия катится к своему концу - правде надо смотреть в лицо . Смертей всё больше, чем рождений. Да и рождаются всё чаще Ахмеды и Зухры, а не Пети и Гали.Юрий ДжиоевКак говорится, Гоголю гоголево. Если бы Гоголь увидел сегодняшную реальность, то бы он обязательно продолжил свои романы "Мертвые души" и "Ревизор" с более убийственными выводами, что России при таких условиях осталось доживать свое последнее десятилетие. Ибо такого грабежа страны, такого разврата и коррупции и такой нищеты народа ему бы и в преисподне не приснилось. Но, как видим, сегодня многие хутора уже развалены и их скоро могут занят китайцы, ибо народ то русский да и другие народы-то, тоже кинувшие свои хутора также вымирают. Так, что Гоголь мне уже оттуда из небес кивает головой, что согласен со мной.AAAleks Ad"Так, что Гоголь мне уже оттуда из небес кивает головой, что согласен со мной." - не знаю, не знаю, когда жил Гоголь было тысячекратно хуже, но у него родились эти строки. "Мертвые души" - да, а вот "Ревизор" - сомневаюсь, хотя... очень любопытный сюжетик может родится в голове сегодняшнего Гоголя.Юрий ДжиоевС последним вашим предложением согласен, ибо сегодняшний Гоголь возможно уже пишет свой сюжетик и мы можем еще успеть лицезреть его продолжение "Мертвых душ" в современной интерпретации. Ведь нынче же модно у наших писателей и режиссеров на старой классике настраивать свое убогое видение сюжетов из прошлого.AAAleks AdНу, что поделаешь, Гоголей сегодня с огнем не сыскать, а мы лицезреем таких аки Серебренников, Звягинцев, Ахеджакова, Ефремова, который Мишенька, Собчак (которая Лошадь Пржевальского) и т.д., и т.п., за, что боролись, то и пережевываем.Юрий ДжиоевДа, за что боролись на то и напоролись-хотели чтоб жратвухи и веселухи было вдоволь и вот пожалуйста на выбор: Серебренниковы, Собчаки, Ефремовы, Ахеджаковы, Бузовы, Милохины (которого Даней зовут)-они нас веселят покруче Гоголя и по сему его средь этой публики днем с огнем не сыщешь.Мухтар МуслиховВаше умозаключение по эпохе И.В. Сталина поддерживаю, и что доедали тоже, но только не 30 лет после его убийства, а все 50 годиков вплоть до 2020 года - пока к власти не пришел адекватный, порядочный и самоотверженный лидер В.В. Путин. По завершающему Вашему крику души " При продолжении действия сегодняшней системы власти-это угасание и смерть России как таковой" - Вы что ли слепой, глухой или вообще без органов осязания? Скажите за какую " систему власти" Вы ратуете? Если ответить слабо, скажите хотя бы по чьему велению и по чьему хотению наводите тень на плетень!!!Юрий ДжиоевДа, не слабо, скажу прямо, что читаю, слышу и осязаю, что предо мной человек из какой-то планеты без слуха, уха (то бишь глухой) и вообще без органов осязания, ибо не может понять нашу сегодняшнюю реальность. Только вот не знаю на каком вам тарабарском языке или какими знаками объяснить, что при этой системе народ вымирает (в год от 500 000 и более). 80% населения-это депрессивная составляющая населения России( в долгах, кредитах и при средней зарплате 15-25 тысяч рублей у врачей, учителей, ученых, культурологов) (даже олигарх Дерипаска это подметил). Пенсионеры (а их 42 миллиона) выживают при средней пенсии в 200 долларов, которая с каждым годом уменьшается. Продаем нефть, газ, угол, лес и все остальное (даже интеллект уже как 30 лет утекает на запад) на запад и на восток, а прибыль от этого идет кучке олигархов, чиновников, силовых структур. Вот такая тень на плетень получается при этой либерально-воровской власти и если эту тень на плетени не видите, то уж тут только ее почувствуете, когда упретесь своим "чугунным" лбом.Мухтар МуслиховВы не ответил на мой вопрос, заданный мной на Ваш коммент - за какую " систему власти" Вы ратуете? Будьте последовательны - сказал А, надо бы и Б родить!ТСТахир СукуровЭто крик души. Хорошо, что хоть кто-нибудь понимает это. Я стар. Но всегда стараюсь максимально такие статьи репостировать. Неужели у такой Великой страны нет больше людей, кроме автора, Кедми и Вассермана говорить ПРАВДУ об И.В.Сталине.Николай СмирновСССР был единственной страной, в мире, где люди были по настоящему свободны от страха заболеть, потерять работу, лишится банковского вклада, жилья, нападения маньяков-убийц на детей на улице, в роддоме, в детском, саду, в школе, в ВУЗе. В СССР не было охраны в магазинах, детсадах, школах, офисах, не было в квартирах решёток на окнах и железных дверей. Милиция ходила без дубинок и оружия, бандиты, убийцы, воры и мошенники сидели в тюрьме, а не в думе, не в министерствах, не в правительстве, не в правлениях корпораций, распоряжающихся сырьевыми ресурсами страны.Владимир Терентьевhttps://www.change.org/p/следственный-комитет-рф-прекратить-уголовное-преследование-при-очевидных-фактах-самообороны-по-делу-тюменца-98813c49-632d-40a8-82d9-bf72a5e666e9/signatures/confirm?token=79bc1abd-6f7d-4ee7-87ef-32b7f0dc8701Владимир EвтушенкоКакое это имеет отношение к теме?Андрей СедойПолностью согласен! Давненько так грамотно никто не говорил! (Не буду фамильярничать....)Тамара БеловаВСЁ ПРАВИЛЬНО. Я РОДИЛАСЬ В СССР. ТЕПЕРЬ НЕ ПОНИМАЮ, В КАКОМ ОТЕЧЕСТВЕ ЖИВУ.Владимир EвтушенкоТамара, не вы одна, нас десятки миллионов, в отличии от отребья, типа самойлова и ниттесова.Вячеслав 5Непонятно? в какой то мере мы живём в бывшей царской России.только переместились в другой век и эпоху.почти всё забыто и только отечественная война и память о ней.не даёт забыть о другой стране в которой жили многие.Царская Россия уже была страной капитализма пере революцией 1917 года и мы вернулись снова туда.но довольно в сокращённом виде и без Русского народа.Юрий ДжиоевДа, по многим параметрам мы вернулись в свое царское прошлое. Есть все атрибуты этого прошлого: верховный "вождь" почти царь, есть генерал-губернаторы, назначаемые им, есть церковь и "главпоп" со своей поповской братией поддерживаемых "царем" и растущей как на дрожжах (по три церкви в день строят), есть олигархи-князя, есть предприниматели и купцы и самое главное есть необходимая часть такого царства-большая часть населения нищие и убогие.Владимир ДацюкВолгоград переименовать необходимо в Сталинград а память о нем будет жить даже тогда когда все забудут Горбачева Ельцина.... я внукам рассказываю о Сталине а скоро и правнукам буду рассказывать народ всегда будет помнить Александра Невского Ивана Грозного Петра Великого Иосифа Сталина потому что они о стране думали и простом народе а не о своем кармане.TTeodorУ каждого человека есть и плюсы и минусы на жизненном пути. Но в одних плюсов больше, а в других - минусов. Назовите Правителя при котором Страна сделала, больше наврятли, но хотя по ближе к этому, чем Сталин. А вот когда сделает, то Он может обсуждать Его действия. А пока, молчите в тряпочку и не делайте вид, а работайте.Евгений РудаковСтатью надо внести в школьные учебники истории, как минимум с 7-го класса. Я помню, я учился в 7-м классе, когда во время урока в класс вошел кто-то из учителей, остановил и сказал: - Урок окончен, всем выйти в коридор, строится по-классно, соблюдать порядок... Посмотрел на детские удивленные лица и глаза его наполнились слезами. - Ребята, умер товарищ Сталин, дорогой наш Иосиф Виссарионович, только что сообщили по радио... Мы выходили, строились классом, младшие толком не понимали, почему все учителя и другой старший персонал плачут, многие навзрыд. Скоро у старшеклассников, и у младших текли слёзы. Хотелось бы мне узнать - А сильно бы плакали учителя и школьники сегодня, сообщи им о подобном событии сегодня?ВВВиктория Виктория"А сильно бы плакали учителя и школьники сегодня, сообщи им о подобном событии сегодня?" Я думаю, что тоже плакали бы, только это были б слезы радости....Сергей ЛепеховСталин - великий (если не сказать - величайший) политик, потому именно под его руководством СССР стал второй экономикой мира, уступая лишь США.ВВВиктория ВикторияСпасибо, Дмитрий, за очень правдивую и своевременную статью...... Дмитрий Аграновский, юрист, ведущий программы "Точка зрения" на канале ТВ "Красная линия"ВВВиктория ВикторияГорский ВикторОчень хреново, когда "юрист " лезет в экономические вопросы! . Если ему так нравится сталинская экономика, то следовало бы объяснить, почему с 1938 г. $ равный 53 рублям позволял СССР и развиваться и в войну вести отношения со странами капитализма и рассчитываться. (Ленд лиз не в счёт, это сугубо политические тёрки). Естественно, к 1947 г., после войны и разрухи, хозяйство страны было куда в более худшем положении, а США - "полезные идиоты" (по Ленину), ни на цент не понизили курс рубля, и тут Сталин, малообразованный человек в экономике (хоть чуть-чуть соображающие из Минфина Зверев и Сабуров, стоя на ушах, чтоб исполнить приказ "хозяина", безбожно шельмуя, ровняя габардиновое пальто США и наше из крашенного шинельного сукна на сатиновой подкладке, наши кирзовые сапоги равняя с американской кожаной обувью,.. и то, "опустить" доллар ниже 14 руб. НЕ СМОГЛИ!), росчерком синего карандаша, на глазах охреневших (более образоаванных!) Джой Энлая и Инвера Ходжи, "обрушил" $ аж до 4 руб! Я, бы хотел спросить у автора-"юриста": "В чём выгода (РЕАЛНАЯ а НЕ ПАНТОВАЯ), доллара по 4 рубля!?" Сами рубли никому были не нужны, ибо экономика к 1947 г. начала только-только обустраиваться, рук не хватало, а по сему, т.к. рубль на экономику не мог опираться, то... Сталин забабахал в каждый рубль по 0,222168 гр. золота! Вернее золотом обеспечивались только от 10 руб. и выше - "рупь с Лениным", остальное (1, 3 и 5 руб. - "всем достояние Союза СССР", т.е. углём, дровами, хлебом... - если они были в наличие. То есть, т.к. экономика СССР была не конкурентноспособна, то покупать за рубежом можно было за золото, эквивалентное рублям! А 1 кг. белого хлеба в 1947 г. стоил - 5 руб. или - 1,111 гр. ЗОЛОТА. То есть Сталин отмерил длину жизни СССР - количеством золота находящегося в запасе! Пополнять казну (рублями, содержащими золото, СТАЛО ПОЛНЫМ РАЗОРЕНИЕМ СТРАНЫ!) стало не то что не выгодно, а РАЗОРИТЕЛЬНО! К примеру, на современный манер (тогда мы тоже могли в основном продавать нефть и уголь!), условно, продаём баррель нефти за 50 $, по предвоенному курсу = 53 руб. в казну поступает - 2650 руб., а по "обрушенному" $ совдепия получает - 200 руб.! Автор-юрист и сейчас будет утверждать правоту Сталина? ИМЕННО, от его "правоты" и рухнул СССР, т.к. несмотря на попытки Хрущёва сбалансировать: подняв после деноминации $ с 40 коп., до 67 коп. и уменьшив содержание золота в рубле в 2,25 раза... он только оттянул кончину, т.к. золотце к 1991 г. кончилось, а в долг нам давать уже было видно, что при таком курсе, при любой цене на нефть, мы не расплатимся НИ КОГДА! МОЗГИ КОГДА-НИБУДЬ ВКЛЮЧАТЬ БУДЕМ???! Остальное - тоже коммунистическая дешвая шелуха!Комментировать
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