Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин поздравил с вековым юбилеем газету «Красная звезда»

Путин поздравил с вековым юбилеем газету «Красная звезда»

Первого января 100-летие отмечает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда». Президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов издания по случаю векового юбилея выхода в свет первого номера.

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