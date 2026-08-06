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Две тайные потери, брак с каскадером и сын в 40 лет: личные драмы Катерины Шпицы

Две тайные потери, брак с каскадером и сын в 40 лет: личные драмы Катерины Шпицы

В мае 2026 года у Катерины Шпицы и ее мужа Руслана Панова родился сын Богдан. Лишь позже актриса призналась, что этому счастливому событию предшествовали две тяжелые личные потери, о которых супруги долго молчали даже в кругу семьи.

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