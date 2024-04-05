Замуж за папочку: чем грозит большая разница в возрасте

МФ

Мария Филатова

Глупости...Мой муж был старше меня на 28 лет. Прожила в браке более 30 лет. минус-похоронила любимого человека в свои 52года. найти себя с другим - вообще непредставимо. если бы ни он, то никто. послан был судьбой, как бы это не звучало. без него уже почти 8 лет.