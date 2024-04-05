9, 15, 19, 17, 25, 30, 35 — разница в возрасте может быть еще больше. Но именно эти цифры чаще всего встречаются у пар.
Замуж за папочку: чем грозит большая разница в возрасте
Комментарии
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Владимир Соколов
и снова дурной бабе чужое счастье покоя не дает))
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15 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Пидафилизм🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️
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14 час.
МФ
Мария Филатова
Глупости...Мой муж был старше меня на 28 лет. Прожила в браке более 30 лет. минус-похоронила любимого человека в свои 52года. найти себя с другим - вообще непредставимо. если бы ни он, то никто. послан был судьбой, как бы это не звучало. без него уже почти 8 лет.
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10 час.
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