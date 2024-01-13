Военком из мема Николай Захаров станет зампредом правительства Забайкалья

Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров, получивший известность благодаря мему, станет зампредседателя правительства Забайкалья по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова.
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