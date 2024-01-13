Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 997 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Продюссеру-то что с того? Здесь даже на тотализаторе не заработаешь. Разве что Свиридова победит...Генпродюсер «Матч...
  • Александр Кутуев
    Маугли оказался в окружении бандерлогов и сам сам стал таким же ублюдком! Печально...«МК»: Сунак приез...
  • лина любимцева
    Одновременно загорелось на очень большой кубатуре.  "Неисправная проводка"?  Сомневаюсь...Стала известна пр...

Военком из мема Николай Захаров станет зампредом правительства Забайкалья

Военком из мема Николай Захаров станет зампредом правительства Забайкалья

Бывший военком Челябинской области полковник Николай Захаров, получивший известность благодаря мему, станет зампредседателя правительства Забайкалья по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора края Ирина Парфенова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх