Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Удивляет одно, как могли ГРУЗИНЫ выбрать такую дуру себе в президенты. Впечатление такое. что все думающие грузины перевелись если вместо мужика выбрали курицу

Владимир Петров

Неадекватненько всё: тысячи туристов и "релокантов" бродят по Грузии и оставляют в ней деньги, а 800 на теплоходе - угроза и провокация...