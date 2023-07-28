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Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.

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Комментарии
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И
ИгорьОвчаренко
Удивляет одно, как могли ГРУЗИНЫ выбрать такую дуру себе в президенты. Впечатление такое. что   все думающие  грузины   перевелись если вместо мужика выбрали курицу
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12 час.
Владимир Петров
Неадекватненько всё: тысячи туристов и &quot;релокантов&quot; бродят по Грузии и оставляют в ней деньги, а 800 на теплоходе - угроза и провокация...
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11 час.

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