Президент Грузии Зурабишвили сочла провокацией прибытие в Батуми лайнера из Сочи
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала российской провокацией прибытие в Батуми лайнера Astoria Grande из Сочи.
Комментарии
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Удивляет одно, как могли ГРУЗИНЫ выбрать такую дуру себе в президенты. Впечатление такое. что все думающие грузины перевелись если вместо мужика выбрали курицу
Неадекватненько всё: тысячи туристов и "релокантов" бродят по Грузии и оставляют в ней деньги, а 800 на теплоходе - угроза и провокация...
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