На прилавках омских магазинов появился фиолетовый хлеб

ОМСК, 27 ноября, ФедералПресс. На прилавки магазинов Омска завезли хлеб из фиолетовой пшеницы. О том, чем он полезен для организма, на своей странице в телеграм-канале рассказал глава регионального минсельхоза Николай Дрофа.
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