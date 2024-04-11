«Детали по спецзаказу». В «Новом Херсонесе» появятся лики святых

На здании будущего музея Христианства начались работы по установке барельефов с ликами святых. Монументальные детали изготавливались по специальному заказу в знаменитых мастерских Виталия Шанова (автора скульптуры Александра Невского с дружиной в Псковской области).
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