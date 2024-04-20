Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин, погибший в результате атаки украинских боевиков в Запорожской области, рисковал жизнью, чтобы зафиксировать последствия преступлений киевских националистов против мирных граждан.
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