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Мировое обозрение

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Глава Intel надеется на развитие бизнеса в Китае даже в условиях санкций

Глава Intel надеется на развитие бизнеса в Китае даже в условиях санкций

На минувшем квартальном отчётном мероприятии генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был вынужден коснуться темы американских санкций в отношении Китая, поскольку регион продолжает оставаться крупным рынком сбыта электронных компонентов.

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