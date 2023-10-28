Глава Intel надеется на развитие бизнеса в Китае даже в условиях санкций

На минувшем квартальном отчётном мероприятии генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) был вынужден коснуться темы американских санкций в отношении Китая, поскольку регион продолжает оставаться крупным рынком сбыта электронных компонентов.
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