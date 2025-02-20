Tesla Cybertruck получил высший балл за безопасность в тестах NHTSA Регламент работы Н...

Tesla Cybertruck получил высший балл за безопасность в тестах NHTSAРегламент работы Национального управления безопасностью движения США (NHTSA) предусматривает проверку транспортных средств на безопасность уже после их выхода на рынок, поэтому электрический пикап Tesla Cybertruck ждал больше года с момента начала продаж, прежде чем пройти ведомственные тесты.