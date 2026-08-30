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🎭 В Крыму 72-й театральный сезон начнется с гала-концерта Главный режиссёр Государственного академического музыкального театра РК, заслуженный деятель искусств РК Владимир Косов рассказал, что 72-й театральный сезон в регионе традиционно начнется с большого гала-концерта.

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