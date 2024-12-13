В Киеве обеспокоились напряженностью в отношениях с Трампом

Мазурашу допустил напряжение между Киевом и Трампом из-за поддержки демократов Украина может столкнуться с напряжением в отношениях с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом и его командой из-за поддержки Киевом демократов во время предвыборного периода.
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