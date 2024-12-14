Виноват Джастин Бибер? Почему Селене Гомес пришлось отложить свою помолвку?

Девушке не хотелось сталкиваться с хейтом из-за своего бывшего. Пару дней назад Селена Гомес порадовала поклонников хорошими новостями: ее парень Бенни Бланко сделал ей предложение руки и сердца, и она, конечно же, согласилась.