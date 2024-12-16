Омск получил статус «Культурной столицы Росси»: что это значит. 🔴С лета Любинский проспект обещают сделать пешеходным по выходным.
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Омск получил статус «Культурной столицы Росси»: что это значит. 🔴С лета Любинский проспект обещают сделать пешеходным по выходным.