Фото: пресс-служба Русского драматического театра «Мастеровые» КАМАЗ, Фонд поддержки современного искусства «Живой город» и «Мастеровые» готовят первый мюзикл «Люди города Н» — историю о тех, кто строил завод и современные Набережные Челны.