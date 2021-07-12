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Сломанная жизнь

Сломанная жизнь

У Алексея была отличная жизнь: любимая жена, двое детей, друзья, хорошая работа. Он искренне был счастлив.

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Нина Полевая (Бойко)
Как страшно! Не профессионализм отдельных личностей рушит жизни людей, рушит семьи и обрекает на вымирание. А если бы он оказался слабее морально, мог бы и суицид совершить! Почему так халатно относятся к своим обязанностям. Врачи могли бы посоветовать сдать анализы повторно.
саша дмитренко
мог бы и сам догадаться,,,
Насырова Наталья
Да, тяжелая история.
Юлия Уханова
Вот так и бывает из-за всяких сволочей...
Angel ангел
А не изменил бы, жил бы счастливо и дальше.
Vera Dobryagina
Да ерунда написана. Когда человеку ставят такой страшный диагноз, ещё до начала лечения много раз сдаётся кровь, и проводится полное обследование. Но надо же красиво соврать - иначе жалость не вызовешь.
Людмила Спицына
От ошибок никто не застрахован. Поэтому безоговорочно верить врачам никогда не стоит. Надо всё перепроверять! У меня сын с женой чуть не развелся из-за ошибки установления группы крови в роддоме у ребёнка. Не могло быть у ребёнка такой группы, какую ему определили. Хорошо ума хватило пересдать анализ.

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