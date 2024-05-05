ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ под Одессой

Российские войска уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ западного производства под Одессой. «За прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса», — говорится в сообщении Минобороны России.
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