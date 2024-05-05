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ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ под Одессой

ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ под Одессой

Российские войска уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ западного производства под Одессой. «За прошедшие сутки уничтожены: склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса», — говорится в сообщении Минобороны России.

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