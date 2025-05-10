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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Шанхай» Слуцкого почти год забивает 2+ гола дома в чемпионате Китая. 1.37 – продление тренда в матче против «Циндао Вест Кост»

«Шанхай» Слуцкого почти год забивает 2+ гола дома в чемпионате Китая. 1.37 – продление тренда в матче против «Циндао Вест Кост»

«Шанхай Шэньхуа» примет «Циндао Вест Кост» в 12-м туре чемпионата Китая. Команда Леонида Слуцкого – явный фаворит с коэффициентом 1.

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