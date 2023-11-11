ВСУ пытаются расширить плацдарм под Крынками и отступают под Новомайорским — обзор

За эту неделю ситуация на ряде операционнных направлений в зоне СВО обрела крайне противоречивый характер, который наиболее объективно можно оценить лишь применительно к Херсонскому и Великоновосёловскому операционным направлениям.
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