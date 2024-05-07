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"К концу мая может перевалить за 50 тыс": Депортация мигрантов продолжается. В Таджикистане зреет проблема – блогер

"К концу мая может перевалить за 50 тыс": Депортация мигрантов продолжается. В Таджикистане зреет проблема – блогер

В аэропорт Душанбе продолжают прибывать депортированные мигранты из России, заявил блогер, добавив, что из-за этого в самом Таджикистане зреет серьёзная проблема, поскольку количество вернувшихся "к концу мая может перевалить за 50 тыс".

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