Биатлонистка Зайцева рассказала о преимуществе проекта «Московский спорт» для жителей района Куркино

Ольга Зайцева рассказала, как начать заниматься спортом под руководством опытного тренера Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала жителям района Куркино о преимуществах, которые открывает столичный портал «Московский спорт».
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