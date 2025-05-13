Четыре дома и 57 участков остаются подтопленными на севере Приангарья к 13 мая

Управление МЧС представило актуальную на 13 мая информацию о паводковой обстановке в регионе. На сегодня на реках Непа в районе села Токма и Нижняя Тунгуска в районе населенных пунктов Преображенка, Подволошино, Ерема уровни воды остаются высокими.