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В Японии испугались роли России в ядерной энергетике

В Японии испугались роли России в ядерной энергетике

На Россию и Китай приходится почти 70% строящихся или проектируемых ядерных реакторов в мире, сообщил Информационный центр электроэнергетики Японии 11 июня, сообщает газета Nikkei.

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