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Лолита Милявская легко объяснила, почему обрадовалась распаду группы t.A.T.u

На НТВ был показан специальный выпуск песенного конкурса, посвященный дню рождения Лолиты Милявской. Участники шоу «Суперстар! Возвращение» исполняли песни юбилярши, а сама Лолита рассказала о многих историях из ее жизни и творчества.

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