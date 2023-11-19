Лолита Милявская легко объяснила, почему обрадовалась распаду группы t.A.T.u

На НТВ был показан специальный выпуск песенного конкурса, посвященный дню рождения Лолиты Милявской. Участники шоу «Суперстар! Возвращение» исполняли песни юбилярши, а сама Лолита рассказала о многих историях из ее жизни и творчества.
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