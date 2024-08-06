Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Морпехи разгромили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Морпехи разгромили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Личный состав батареи гаубиц «Д-30» морской пехоты Северного флота из состава группировки войск «Днепр» разгромил склад боеприпасов ВСУ, располагавшийся в заброшенных промышленных ангарах на правобережье Днепра.

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