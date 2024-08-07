🇷🇺🇺🇦 Об экономических целях атаки в Курской области За последние сутки многие высказались относительно тактических и пиар-целей операции ВСУ на российской территории.
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🇷🇺🇺🇦 Об экономических целях атаки в Курской области За последние сутки многие высказались относительно тактических и пиар-целей операции ВСУ на российской территории.
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