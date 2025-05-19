Экипаж РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил пункты управления БпЛА ВСУ в Херсонской области. Экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Днепр» уничтожил два расчета и пункт управления БпЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России, Кадры опубликовали в Министерстве обороны России.
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