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  • Eduard
    Так ему и надо.А вообще это растрельная статья,давно пора практиковать!Житель Севастопол...
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Экипаж РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил пункты управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

Экипаж РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил пункты управления БпЛА ВСУ в Херсонской области

Экипаж РСЗО БМ-21 «Град» уничтожил пункты управления БпЛА ВСУ в Херсонской области. Экипаж реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Днепр» уничтожил два расчета и пункт управления БпЛА ВСУ, сообщили в Минобороны России,  Кадры опубликовали в Министерстве обороны России.

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