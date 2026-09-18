Историк Гавришко высмеяла слова Зеленского о космическом дефиците бюджета

Жалобы Владимира Зеленского на космический дефицит бюджета Украины нацелены на кошельки европейских налогоплательщиков, считает украинский историк Марта Гавришко.
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