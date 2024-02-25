Новые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе AlexCoderНовые санкции против России вызвали крупный скандал на Западе AlexCoder Американские партнеры считают, что Белый дом сильно превышает полномочия Ряд американских союзников полагают, что вторичные санкционные меры против России являются излишними и являются превышением полномочий со стороны Белого дома, пишет Politico, ссылаясь на собственные источники.